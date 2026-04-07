"Мене совість не мучить": співак Тарас Тополя чесно зізнався про стосунки з ексдружиною

За словами Тараса Тополі, колишня дружина Олена заблокувала його в Instagram. При цьому він не збирається обговорювати її поведінку. Він зазначив, що вони продовжують спілкуватись, але виключно на теми, які пов'язані з вихованням їхніх трьох дітей.

"Я нічого, крім цієї публікації (про розлучення — ред.) не буду коментувати стосовно моїх внутрішніх почуттів і переживань. Я живу своє життя. У мене багато планів. Я у прекрасних стосунках з дітками. Я продовжую бути батьком для них", - каже музикант.

Він зазначив, що у них є підписаний договір. При цьому Тарас Тополя зазначив, що він продовжує виконувати свої функції як батько.

"У нас є договір підписаний. Єдине, що я можу сказати, мене совість не мучить стосовно того, як у нас відбулось розлучення, і стосовно того, як я продовжую виконувати свої функції як батько. Що ми з нею обговорювали і на якому етапі перебуваємо зараз — наша особиста справа. Як би мене не намагалися виставити негідним, батьком, аб’юзером — час розставить усе на місця, а я буду тримати слово", - каже артист.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.