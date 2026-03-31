Реперка alyona alyona призналась, использовала ли уколы для похудения
Реперка alyona alyona поделилась своим опытом уколов для похудения. Однако, по словам артистки, ей помогают другие вещи
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Реперка alyona alyona призналась, что у нее был опыт уколов для похудения. Однако артистка отметила, что это не панацея, если человек продолжает жить привычным ритмом жизни. Уколы, по словам артистки, только что-то вспомогательное.
При этом alyona отметила, что единственное, что ей действительно помогает, это регулярные физические нагрузки и правильное питание. При этом что касается хейта, артистка относится к этому философски.
"Во-первых, кто хейтит? Никто же нормальный, счастливый полноценно и успешный никогда в жизни не будет хейтиты. Хейтят несчастные люди, люди, которые боятся полноты, люди, которые раньше были полными, теперь похудели и хотят самоутвердиться", - говорит alyona alyona.
Напомним, что ранее alyona alyona рассказывала, что годами она то худела, то снова набирала вес. При этом артистка "обогревала" эту тему в хитах. В частности, в одном из первых ее треков она пела о том, что она является пышкой с большим запасом энергии.