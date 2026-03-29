15:15  29 марта
Армия РФ сбросила авиабомбу на Краматорск
11:58  29 марта
На Днепропетровщине трижды эвакуировали поезд через российские атаки
10:39  29 марта
РФ атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесщины
UA | RU
UA | RU
29 марта 2026, 16:40

Степан Гига может стать Героем Украины

29 марта 2026, 16:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Петиция с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины артисту Степану Гизе набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующую петицию.

По мнению автора обращения, звание Героя Украины поможет достойно почтить память артиста, "чей вклад в духовную устойчивость нации соразмерен с высшей государственной наградой".

"Почти полвека творческая деятельность Степана Петровича была направлена на служение украинской песне. Его музыка укрепляла национальное сознание, воспитывала любовь к родной земле, украинскому языку и народу. В период, когда украинская эстрада испытывала системное вытеснение и доминирование русскоязычного культурного продукта, Степан Гига доказал, что на украинском языке можно создавать популярные, конкурентные эстрадные произведения, которые приобретают общенациональное признание и распространяются миллионными копиями", – говорится в тексте петиции.

Напомним, Степан Гига скончался в декабре 2025 года в возрасте 66 лет. Артист болел и продолжительный чай находился в больнице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
