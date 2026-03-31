Ведущий Тимур Мирошнниченко признался, почему живет отдельно от жены и детей

Фото: из открытых источников

В сети было немало слухов о проблемах в браке ведущего. Однако Тимур Мирошниченко рассказал, что действительно происходит

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что сейчас живет отдельно от жены и детей. Однако о разводе речь не идет. Оказалось, что Инна с детьми уехали на продолжительный отдых, чтобы некоторое время побыть в безопасности на Бали. Решение об этом Тимур и Инна приняли после очередных массовых обстрелов Киева.

Ведущий признается, что привыкать к холостяцкой жизни было странно.

"Первое время было немного необычно, а сейчас мозг уже понял, что пока так. Это можно считать реабилитационным трипом, который пойдет на пользу всем. Дети там развиваются фантастическими темпами и меняются на глазах", - говорит он.

Справка. Тимур Мирошниченко и Инна Рудник поженились в январе 2018 года. В том же году у них родилась дочь Мия. В 2019 году родился сын Марк. В 2023 году они усыновили двухлетнего мальчика: его назвали Марселем. В 2024 году пара удочерила 8-летнюю девочку Ангелину.