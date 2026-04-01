Співак Володимир Дантес зізнався, на витратив свій грошовий приз із "Фабрики зірок"

Український співак Володимир Дантес розповів, куди витратив гроші, які виграв на Фабріці зірок із Вадимом Олійником. Виявилось, що в артиста було багато імпульсивних покупок

Володимир Дантес і Вадим Олійни після "Фабрики зірок" отримали не лише перемогу, але й грошовий приз. За словами співака, більша частина грошей пішла на знімання кліпу. Проте 10 тисяч доларів, які в нього лишились, він витратив на імпульсивні покупки.

"Ми зняли кліп, а на гроші, які залишилися, у мене було 10 тисяч доларів, перше, що я купив, це плойку для волосся, постіль і фен. Оце було найдурніше, що я міг купити собі", - згадує Володимир Дантес.

