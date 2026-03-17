17 березня 2026, 01:30

"Перевернули всю валізу, шукали щось": співачка Оля Полякова заявила, що більше не буде їздити через Польщу

Фото з відкритих джерел
Співачка Оля Полякова зіткнулась з неприємним ставленням на кордоні. Вона переконана, що польські прикордонники спеціально намагались спровокувати її на конфлікт

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка Оля Полякова емоційно розповіла про свою поїздку за кордон через Польщу. За її словами, польські прикордонники не просто перевіряли документи, а влаштували тотальний догляд її багажу.

"Я більше ніколи не хочу їздити через Польщу. Поляки до нас так погано відносяться і зовсім по-іншому відносяться до іноземців. Сьогодні вночі підняли, перевернули всю валізу, шукали щось, рилися в особистих речах. Розмовляли зі мною дуже грубо: "Фото! Документи покажи! Розкрий", - каже артистка.

Особливо її роздратувала зміна в поведінці митниці, коли черга дійшла до іноземця з європейським паспортом. Тоді, каже співачка, митниця одразу перетворилась на ввічливу пані.

"Вона спеціально так робила, щоб я вибісилась і послала до біса... Зі мною їхав іноземець. Вона йому каже: 'Пан! Паспорт!' І він їй дає європейський паспорт і ця коза в лиці в секунді міняється. Нічого у нього не перевіряли. Він міг гранату провезти. За секунду поставили штамп. І ця коза йому ще й каже: 'Дякую вам дуже велике!' Вони нас просто ненавидять" - вважає Оля Полякова.

За словами співачки, їй допомогли не роздратуватись остаточно лише її антидеприсанти.

Нагадаємо, Оля Полякова розповідала, що колись вирішила заморозити яйцеклітини. Артистка хотіла, щоб в майбутньому вона змогла знову стати мамою. Проте вийшло не так, як вона планувала.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
