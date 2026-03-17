"Перевернули всю валізу, шукали щось": співачка Оля Полякова заявила, що більше не буде їздити через Польщу

Співачка Оля Полякова зіткнулась з неприємним ставленням на кордоні. Вона переконана, що польські прикордонники спеціально намагались спровокувати її на конфлікт

Співачка Оля Полякова емоційно розповіла про свою поїздку за кордон через Польщу. За її словами, польські прикордонники не просто перевіряли документи, а влаштували тотальний догляд її багажу.

"Я більше ніколи не хочу їздити через Польщу. Поляки до нас так погано відносяться і зовсім по-іншому відносяться до іноземців. Сьогодні вночі підняли, перевернули всю валізу, шукали щось, рилися в особистих речах. Розмовляли зі мною дуже грубо: "Фото! Документи покажи! Розкрий", - каже артистка.

Особливо її роздратувала зміна в поведінці митниці, коли черга дійшла до іноземця з європейським паспортом. Тоді, каже співачка, митниця одразу перетворилась на ввічливу пані.

"Вона спеціально так робила, щоб я вибісилась і послала до біса... Зі мною їхав іноземець. Вона йому каже: 'Пан! Паспорт!' І він їй дає європейський паспорт і ця коза в лиці в секунді міняється. Нічого у нього не перевіряли. Він міг гранату провезти. За секунду поставили штамп. І ця коза йому ще й каже: 'Дякую вам дуже велике!' Вони нас просто ненавидять" - вважає Оля Полякова.

За словами співачки, їй допомогли не роздратуватись остаточно лише її антидеприсанти.

