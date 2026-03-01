14:35  01 марта
01 марта 2026, 20:00

Украинская певица оказалась в эпицентре атак Ирана в Дубае

01 марта 2026, 20:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная певица MamaRika с сыном улетела в Дубай на отдых. Однако во время отпуска там начались взрывы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам MamaRika, они застряли в Дубае. Певица рассказала, что всю ночь были взрывы. Артистка отметила, что как только она сможет, она выйдет на связь с фанатами в социальной сети. Также она поблагодарила всех за поддержку.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после совместных ударов США и Израиля по территории Ирана, состоявшихся 28 февраля. Иран в ответ нанес серию ракетных ударов по американским объектам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Также стало известно, что в результате совместной операции США и Израиля был убит верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент Ирана заявил, что будет мстить за убийство Хаменеи.

