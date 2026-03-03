Режисер Алан Бадоєв зізнався, на чому заробляє під час війни

Фото з відкритих джерел

Відомий режисер Алан Бадоєв розповів, як він заробляє під час війни. Проте озвучувати точну суму заробітків він не став

Зараз Алан Бадоєв зосередився на документальному кіно про життя в Україні. Ця робота несе більше культурного сенсу, ніж матеріальної вигоди. Проте режисер нагадав, що він має джерела прибутку. Зокрема, продюсування.

"Я продюсую артиста Макса Барських. Це дуже вдалий артист. Я маю заощадження. Я маю багато чого ще, і бізнес, і всього. У нас давно є закордонний продакшн, де ми працюємо з рекламою", - каже режисер.

