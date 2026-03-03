Режисер Алан Бадоєв зізнався, на чому заробляє під час війни
Відомий режисер Алан Бадоєв розповів, як він заробляє під час війни. Проте озвучувати точну суму заробітків він не став
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Зараз Алан Бадоєв зосередився на документальному кіно про життя в Україні. Ця робота несе більше культурного сенсу, ніж матеріальної вигоди. Проте режисер нагадав, що він має джерела прибутку. Зокрема, продюсування.
"Я продюсую артиста Макса Барських. Це дуже вдалий артист. Я маю заощадження. Я маю багато чого ще, і бізнес, і всього. У нас давно є закордонний продакшн, де ми працюємо з рекламою", - каже режисер.
Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).
