20:43  26 февраля
На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
17:24  26 февраля
В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
27 февраля 2026, 01:35

"Было мне не хорошо": победительница Холостяка Надин рассказала, как отложила госпитализацию ради проекта

27 февраля 2026, 01:35
Фото из открытых источников
Победительница Надин Головчук призналась, что до съемок Холостяка была в шаге от операционного стола. Она рассказала, что ее организм "дал сбой"

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Тогда Надин Головчук жила в съемной квартире. Она пыталась сделать все одновременно: уехать, завезти вещи родителям и собрать чемоданы для шоу. Однако организм дал сбой. Когда Надин пошла к врачу, ей говорили о необходимости неотложной госпитализации. Однако она решила, что не может подводить команду шоу и отказалась ложиться в больницу.

"Было мне не хорошо. Я все же собрала свои силы в кулак. Я же сильная девочка. Я понимаю, что подписалась на это, что должен это сделать, потому что на меня рассчитывают люди. То есть я думала не только о себе. Я думала о том, что на мне есть ответственность", - говорит модель.

Теперь она считает, что такой сбой в здоровье мог быть сигналом ее тела.

Напомним, ранее победительница шоу "Холостяк" Надин Головчук рассказывала, что квартиру она снимает с подругой. По ее словам, после проекта она продолжает работать моделью.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
