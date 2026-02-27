"Было мне не хорошо": победительница Холостяка Надин рассказала, как отложила госпитализацию ради проекта

Фото из открытых источников

Победительница Надин Головчук призналась, что до съемок Холостяка была в шаге от операционного стола. Она рассказала, что ее организм "дал сбой"

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Тогда Надин Головчук жила в съемной квартире. Она пыталась сделать все одновременно: уехать, завезти вещи родителям и собрать чемоданы для шоу. Однако организм дал сбой. Когда Надин пошла к врачу, ей говорили о необходимости неотложной госпитализации. Однако она решила, что не может подводить команду шоу и отказалась ложиться в больницу.

"Было мне не хорошо. Я все же собрала свои силы в кулак. Я же сильная девочка. Я понимаю, что подписалась на это, что должен это сделать, потому что на меня рассчитывают люди. То есть я думала не только о себе. Я думала о том, что на мне есть ответственность", - говорит модель.

Теперь она считает, что такой сбой в здоровье мог быть сигналом ее тела.

Напомним, ранее победительница шоу "Холостяк" Надин Головчук рассказывала, что квартиру она снимает с подругой. По ее словам, после проекта она продолжает работать моделью.