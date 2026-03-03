Блогерка Даша Квіткова розповіла, чи чекати на неї в кіно

Фото з відкритих джерел

Відома блогерка Даша Квіткова зізналась, чи хотіла б вона зіграти в кіно. Вона пояснила, чи погодилась би вона на таке

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Даша Квіткова зізналась, що вона хотіла б зіграти у кіно. За її словами, якби їй запропонували б це, вона б погодилась.

"Я б точно хотіла подивитися на себе зі сторони на великому екрані. Якщо запропонують головну роль, то зійду з розуму. Піду вчитись якоїсь акторської гри, але, мені здається, це буде захопливою історією. Але поки не кличуть", - каже блогерка.

Нагадаємо, раніше український актор Павло Текучев говорив, що зараз зробити "пристойний повний метр" є недешевим задоволенням. Наприклад, він зазначив, що бюджет популярного кіно "Ти космос" склав 800 тисяч євро.