Актер Тарас Цымбалюк рассказал, почему Холостяк не оправдал его ожиданий

Фото из открытых источников

Актер Тарас Цымбалюк рассказал о своем опыте участия в шоу Холостяк. Он опроверг предположение, что это для него не было чем-то серьезным, и объяснил, с какими ожиданиями шел на проект.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Тараса Цымбалюка, у него были другие ожидания, когда он шел на Холостяк. Однако после старта, когда он увидел формат, ощущения у него изменились. При этом он заметил, что там были и положительные моменты.

"Было много классных моментов, много теплых эпизодов с девушками, много смеха и добра… Но ключевое — это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, сюрпризы утром. И, к большому сожалению, свобода действий — совсем не во всем", - говорит актер.

Он добавил, что самые главные вопросы у него только для себя. По мнению Тараса, он недостаточно исследовал проект перед тем, как участвовать там.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.