15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2026, 01:35

Актер Тарас Цымбалюк рассказал, почему Холостяк не оправдал его ожиданий

06 февраля 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Актер Тарас Цымбалюк рассказал о своем опыте участия в шоу Холостяк. Он опроверг предположение, что это для него не было чем-то серьезным, и объяснил, с какими ожиданиями шел на проект.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Тараса Цымбалюка, у него были другие ожидания, когда он шел на Холостяк. Однако после старта, когда он увидел формат, ощущения у него изменились. При этом он заметил, что там были и положительные моменты.

"Было много классных моментов, много теплых эпизодов с девушками, много смеха и добра… Но ключевое — это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, сюрпризы утром. И, к большому сожалению, свобода действий — совсем не во всем", - говорит актер.

Он добавил, что самые главные вопросы у него только для себя. По мнению Тараса, он недостаточно исследовал проект перед тем, как участвовать там.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Холостяк шоу-бизнес
Могилевская рассказала, почему скрывает своих дочерей
04 февраля 2026, 23:01
"К детям готов": повар Евгений Клопотенко рассказал, какие у него планы после женитьбы
03 февраля 2026, 02:55
"Когда у нас отхватали Крым": KHAYAT рассказал, как его пытались переманить в РФ
03 февраля 2026, 01:55
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка
06 февраля 2026, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »