15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
06 февраля 2026, 01:55

Актриса Екатерина Кузнецова призналась, какой самый дорогой подарок получала от мужчин

06 февраля 2026, 01:55
Фото из открытых источников
Актриса Екатерина Кузнецова в прошлом году объявила о разрыве с любимым, и сейчас она в статусе холостячки. Звезда кино рассказала, каким должен быть ее будущий избранник

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам актрисы, она верит в химию между людьми. Поэтому для нее важно, чтобы ее потенциальный любимый был "в меру хулиганом": чтобы он мог нарушать границы, но при этом имел доброе сердце.

Что касается денег, она считает, что зарабатывать больше должен мужчина. Однако только для того, чтобы он сам чувствовал себя комфортно.

"Я самодостаточная девушка, я могу обеспечивать себя сама. Должен ли мужчина зарабатывать больше? Я считаю, что да, но только потому, чтобы мужчина не чувствовал себя неудобно рядом со мной, потому что у меня был такой опыт. Деньги – это выбор, это свобода, это возможности. Когда с этим все хорошо, проще строить отношения", - говорит.

Екатерина Кузнецова также призналась, какие самые дорогие подарки получала от мужчин. Это, в частности, украшения, а также Mercedes GLK 220. В 2015 году авто сняли с производства. Сейчас его стоимость на вторичном рынке составляет более полумиллиона гривен и больше.

Напомним, в 2014 году она вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Однако в 2015 году они развелись.

С 2017 года Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Они прожили вместе около восьми лет. В июле 2025 г. она объявила о разрыве.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка
06 февраля 2026, 14:35
