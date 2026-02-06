Актриса Екатерина Кузнецова призналась, какой самый дорогой подарок получала от мужчин

Фото из открытых источников

Актриса Екатерина Кузнецова в прошлом году объявила о разрыве с любимым, и сейчас она в статусе холостячки. Звезда кино рассказала, каким должен быть ее будущий избранник

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам актрисы, она верит в химию между людьми. Поэтому для нее важно, чтобы ее потенциальный любимый был "в меру хулиганом": чтобы он мог нарушать границы, но при этом имел доброе сердце.

Что касается денег, она считает, что зарабатывать больше должен мужчина. Однако только для того, чтобы он сам чувствовал себя комфортно.

"Я самодостаточная девушка, я могу обеспечивать себя сама. Должен ли мужчина зарабатывать больше? Я считаю, что да, но только потому, чтобы мужчина не чувствовал себя неудобно рядом со мной, потому что у меня был такой опыт. Деньги – это выбор, это свобода, это возможности. Когда с этим все хорошо, проще строить отношения", - говорит.

Екатерина Кузнецова также призналась, какие самые дорогие подарки получала от мужчин. Это, в частности, украшения, а также Mercedes GLK 220. В 2015 году авто сняли с производства. Сейчас его стоимость на вторичном рынке составляет более полумиллиона гривен и больше.

Напомним, в 2014 году она вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Однако в 2015 году они развелись.

С 2017 года Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Они прожили вместе около восьми лет. В июле 2025 г. она объявила о разрыве.