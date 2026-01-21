18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
15:39  21 січня
Трагічно загинув ексглава Укренерго
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 23:55

Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, як секс-іграшки можуть врятувати під час блекаута

21 січня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Під час блекаутів багато українців залишаються без тепла. Дружина колишнього міністра Дмитра Кулеби розповіла, як в цьому можуть допомогти іграшки для дорослих

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк передає RegioNews.

За словами Світлани Павелецької, зараз варто просувати іграшки для дорослих, які не тільки можуть принести задоволення, але й гріти. Вона пояснила, що існують такі моделі, які можуть регулювати температуру.

"Є іграшки, які регулюють температуру, і ми їх просуваємо зараз для холодних вечорів, бо вони нагріваються до 38 градусів. Якщо немає опалення, то можна обкластися вібраторами й нормально зігрітися", - пояснила підприємиця.

Нагадаємо, раніше акторка Олена Кравець розповідала, що в їхньому будинку зникнення електрики означає також відсутність тепла та води. За словами артистки, вона накривала дітей трьома ковдрами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Інтимні відео та чутки про зраду: Олена Тополя дала відвертий коментар
21 січня 2026, 20:03
"Дітей перед сном накривала трьома ковдрами": акторка Олена Кравець розповіла, як переживає тривалі блекаути
21 січня 2026, 02:35
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя після скандалу зі "зливом" ексдружини знову став жертвою шахраїв
21 січня 2026, 01:35
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Український актор Назар Задніпровський зізнався, чому він не служить
21 січня 2026, 23:35
"Для маленької дитини особливо важливі тепло": відомий український актор розповів, як живе під час холодних блекаутів з 7-місячним сином
21 січня 2026, 22:55
"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу
21 січня 2026, 22:30
Співачка Анна Трінчер під час відпустки на Балі потрапила в карету швидкої
21 січня 2026, 22:15
На Прикарпатті депутат вкрав понад 2,5 мільйона з зарплат вчителів
21 січня 2026, 21:55
У Голосіївському районі Києва пролунав потужний вибух
21 січня 2026, 21:46
На Львівщині викрили аферистів, які вкрали в людей майже мільйон
21 січня 2026, 21:30
Антарктичну експедицію уперше очолить 31-річна українка
21 січня 2026, 21:17
Вистрелив у голову та втік: на Київщині на чоловіка напали, коли він йшов додому
21 січня 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »