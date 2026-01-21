Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, як секс-іграшки можуть врятувати під час блекаута

Фото з відкритих джерел

Під час блекаутів багато українців залишаються без тепла. Дружина колишнього міністра Дмитра Кулеби розповіла, як в цьому можуть допомогти іграшки для дорослих

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк передає RegioNews.

За словами Світлани Павелецької, зараз варто просувати іграшки для дорослих, які не тільки можуть принести задоволення, але й гріти. Вона пояснила, що існують такі моделі, які можуть регулювати температуру.

"Є іграшки, які регулюють температуру, і ми їх просуваємо зараз для холодних вечорів, бо вони нагріваються до 38 градусів. Якщо немає опалення, то можна обкластися вібраторами й нормально зігрітися", - пояснила підприємиця.

Нагадаємо, раніше акторка Олена Кравець розповідала, що в їхньому будинку зникнення електрики означає також відсутність тепла та води. За словами артистки, вона накривала дітей трьома ковдрами.