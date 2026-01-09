20:11  08 января
"Не понимаю иронии": Григорий Решетник отреагировал на высмеивание его диссертации о шоу Холостяк

09 января 2026, 00:35
Фото из открытых источников
Недавно ведущий шоу "Холостяк" защитил диссертацию. Свою научную работу Григорий Решетник посвятил реалити, из-за чего в соцсетях появилось много мемов

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Григорий Решетник подтвердил, что он действительно посвятил диссертацию шоу "Холостяк". По его словам, он получил степень доктора философии.

"Признаться, до конца не понимаю иронии по моей диссертации. Правда, вы имеете на то абсолютное право. К тому же я благодарен вам, что наконец-то мы поднимаем тему науки, потому что она должна быть современной и актуальной", - говорит ведущий.

Следует отметить, что в его диссертации говорится, что участницы демонстрируют эмоции под влиянием ожидания публики. В частности, речь идет о манипуляциях.

"Они (редакторы и режиссеры) вовсю подгоняют действо под свое видение с помощью различных манипуляций, когда выводят участниц на нужную эмоцию, настраивают друг против друга в условиях изоляции от мира..."

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

