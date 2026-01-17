"Це було грою з його боку": зірка Холостяка Іра Пономаренко розповіла, яка була її остання зустріч із Тарасом Цимбалюком

Ілюстративне фото

26-річна модель Ірина Пономаренко зізналась, що не шкодує про участь у шоу Холостяк. Вона зауважила, що розуміла правила гри, коли туди йшла

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

При цьому Ірина поділилась моментом, який став для неї фінальним: коли вона не отримала троянду від Тараса Цимбалюка.

"Тарас мене проводжає — і я розумію: напевно, це було грою з його боку. Найголовніше — з мого боку це все було по-справжньому. Я інакше відчувала. Здавалося, що відчувала його реальні емоції. Усе добре. Це був період мого життя, у який ми конкретно поставили крапку, бо він мене не обрав. До побачення", - каже Пономаренко.

Вона також розповіла, що після проєкту вони практично не спілкувались. Була лише одна переписка.

"Він мені писав (після проєкту — прим. ред.) і запитував як справи та про спільний допис. На постшоу у мене боліла голова, а він сказав "принесіть Ірі таблетку". І все. Круто, що я пішла третя. Я рада, що сталося все саме так. Мені круто, що я пішла третьою. Я справді рада, що все сталося саме так", - каже вона.

Нагадаємо, раніше переможниця шоу "Холостяк" Надін Головчук розповідала, що квартиру вона знімає з подругою. За її словами, після проєкту вона продовжує працювати моделлю.