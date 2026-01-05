17:10  05 января
В Ровенской области мужчина хранил и перевозил почти 140 кг янтаря
12:24  05 января
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
05 января 2026, 19:43

"Мне год нельзя было беременеть": победительница "Холостяка" шокировала признанием

05 января 2026, 19:43
Фото: Instagram/innka_belen
Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень, недавно неожиданно признавшаяся во время ожидающего ребенка постшоу, поделилась первыми подробностями своего "интересного положения"

Об этом пишет Радио Люкс, передает RegioNews.

По словам Инны, в течение года ей не рекомендовали беременеть из-за запланированной пластической операции по подтяжке груди.

Девушка призналась, что долгое время откладывала это решение из-за навязанных мнений, мол, операцию лучше сделать уже после рождения детей. В то же время Белень отметила, что мечтает о троих детях, так что в таком случае операцию пришлось бы отложить до 40 лет.

Инна рассказала, что именно участие в проекте "Холостяк" помогло ей понять: не стоит откладывать жизнь на потом. Дополнительным толчком стали и хейтерские комментарии по поводу ее внешности. В конце концов блогерша стала сомневаться, стоит ли еще год ждать с планированием беременности.

По ее словам, любимый Иван поддержал ее выбор и предложил сначала пожить для себя, а после возобновления после операции вернуться к вопросу пополнения в семье.

Интересно, что еще в июле Инна побывала на дне рождения беременной подруги. Она с юмором призналась, что решила проверить народную примету – потереться животиком с будущей мамой. Как выяснилось впоследствии, примета сработала.

Справка: Инна Белень – бизнесвумен, волонтер . Многим украинцам она известна как участница Холостяка. Она стала победительницей 13-го сезона. Раньше она занималась бизнесом за границей. После полномасштабного вторжения Инна Белень занялась волонтерством.

Напомним, в августе 2025 года в Инну Белень вызвали в Германию на суд . Оказалось, что это касалось ее бывшего мужа.

