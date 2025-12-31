Известный пианист Евгений Хмара признался, сколько денег он зарабатывает на музыке

Фото: прокуратура

Евгений Хмара отметил, что музыка приносит ему доход. Однако часто выходит в ноль, ведь часть средств нужно вкладывать в творчество

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"Иногда, бывает, тратим в ноль. Я очень много трачу на творчество. Например, концерт: рекламная кампания, аренда зала, зарплата музыкантам оркестра. Себе стоимость концерта – два с половиной миллиона гривен. Сейчас начал выходить в ноль за счет того, что два концерта", - признается Евгений Хмара.

При этом он отметил, что немало средств уходит на семью. Это примерно семь тысяч долларов. В частности, на образование детей.

"У нас частное образование: школа и садик. Это очень много денег съедает. Только семейные вопросы съедают около 7 тысяч долларов в месяц: еда, заправка или зарядка авто", - объяснил артист.

Напомним, ранее муж MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).