19:02  31 декабря
Суд решил дальнейшую судьбу бывшего мэра Одессы Труханова
18:33  31 декабря
Какие услуги появятся в Дии в 2026 году
17:29  31 декабря
Стало известно, какой будет погода в Украине 1 января
31 декабря 2025, 20:30

Известный пианист Евгений Хмара признался, сколько денег он зарабатывает на музыке

31 декабря 2025, 20:30
Фото: прокуратура
Евгений Хмара отметил, что музыка приносит ему доход. Однако часто выходит в ноль, ведь часть средств нужно вкладывать в творчество

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"Иногда, бывает, тратим в ноль. Я очень много трачу на творчество. Например, концерт: рекламная кампания, аренда зала, зарплата музыкантам оркестра. Себе стоимость концерта – два с половиной миллиона гривен. Сейчас начал выходить в ноль за счет того, что два концерта", - признается Евгений Хмара.

При этом он отметил, что немало средств уходит на семью. Это примерно семь тысяч долларов. В частности, на образование детей.

"У нас частное образование: школа и садик. Это очень много денег съедает. Только семейные вопросы съедают около 7 тысяч долларов в месяц: еда, заправка или зарядка авто", - объяснил артист.

Напомним, ранее муж MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).

шоу-бизнес
Звезда Холостяка София Шамия рассказала, как кошка спасла ее от обстрела
30 декабря 2025, 20:30
30 декабря 2025, 20:30
"Со слезами на глазах смотрю": Наталья Могилевская рассказала о "прилете" рядом с садиком ее дочери
30 декабря 2025, 19:30
30 декабря 2025, 19:30
Жена певца Виталия Козловского призналась, сколько они на самом деле женаты
30 декабря 2025, 00:50
30 декабря 2025, 00:50
30 декабря 2025
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Украинские пограничники создали живую елку на границе
31 декабря 2025, 19:49
31 декабря 2025, 19:49
"Сдала анализы, слюну и тесты": Леси Никитюк пришлось обращаться к врачам прямо во время отдыха
31 декабря 2025, 19:30
31 декабря 2025, 19:30
Стало известно, как будут выключать свет 1 января
31 декабря 2025, 19:24
31 декабря 2025, 19:24
Зеленский уволил еще одного топчиновника
31 декабря 2025, 18:48
Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье
31 декабря 2025, 16:47
31 декабря 2025, 16:47
Война в Украине продлится минимум до 2027 года, – The Economist
31 декабря 2025, 16:29
31 декабря 2025, 16:29
07 августа 2025
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
