Українець отримав престижну музичну премію
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
17 січня 2026, 00:55

"Невиправдані надії": співачка Аліна Гросу зізналась, як важко їй далась вагітність

Ілюстративне фото
Нещодавно артистка зізналась, що вагітна. За її словами, до вагітності вона йшла нелегко

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як розповіла Аліна Гросу, вона намагалась завагітніти тривалий час, але не вдавалось. За її словами, вона пила гормональні ліки, але тести все одно були негативні.

"Купу років ми хотіли маля, не складалось…Гормональні таблетки, від котрих дратівливість, поганий обмін речовин, а від того постійний контроль харчування, збитий цикл, безсонні ночі, сум і кожен куплений та використаний тест - невиправдані надії", - каже артистка.

Вона зазначила, що в якийсь момент вирішила відпустити ситуацію, і от тепер сталась довгоочікувана вагітність.

"Я також опускала руки і намагалась не думати, ховалася в справах, в роботі в побуті. З'їдала себе, що зі мною щось не так. Тримала усмішку, коли питали, чому ще немає дітей. В один момент я видихнула і почала жити простим звичайним життям. Не купувала тести і тему вагітності прикрила. Минув час….І от на тобі", - поділилась співачка.

Нагадаємо, раніше співачка пояснила, чому вона не хоче показувати свого чоловіка. Це вже її другий шлюб. Артистка зазначила, що вона не хоче робити стосунки публічними, щоб потім не довелось публічно щось пояснювати.

