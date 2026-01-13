Особый день: шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как делал любимое предложение

Фото из открытых источников

Как оказалось, шеф-повар Евгений Клопотенко и его любимая Екатерина сделали свою версию традиционных украинских обручений. Кулинар показал видео, как это происходило

Об этом шеф-повар рассказал в новом видео, передает RegioNews.

На видео можно увидеть, что влюбленные одеты в украинском стиле. У Катерины было белое платье с вышивкой и традиционные украшения, а у Евгения льняные брюки и вышитая рубашка.

"Это наша интерпретация традиционных помолвок, поскольку некоторые традиции мы воспроизвели из прошлого, а некоторые адаптировали в наше время. Это не этнографическое исследование, а наш особенный и очень теплый день", - говорит шеф-повар.

Руки молодых обвязывали полотенцем, символизирующим новую семью. Повар выпекал хлеб, который предложил любимому на полотенце с кольцом. Она сказала ему заветное "да". Жениху Екатерина подарила рубашку.

