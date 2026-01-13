01:35  13 января
Особый день: шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как делал любимое предложение
23:55  12 января
В Украине изменились цены на яйца: какова стоимость в начале 2026 года
16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
UA | RU
UA | RU
13 января 2026, 01:35

Особый день: шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как делал любимое предложение

13 января 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Как оказалось, шеф-повар Евгений Клопотенко и его любимая Екатерина сделали свою версию традиционных украинских обручений. Кулинар показал видео, как это происходило

Об этом шеф-повар рассказал в новом видео, передает RegioNews.

На видео можно увидеть, что влюбленные одеты в украинском стиле. У Катерины было белое платье с вышивкой и традиционные украшения, а у Евгения льняные брюки и вышитая рубашка.

"Это наша интерпретация традиционных помолвок, поскольку некоторые традиции мы воспроизвели из прошлого, а некоторые адаптировали в наше время. Это не этнографическое исследование, а наш особенный и очень теплый день", - говорит шеф-повар.

Руки молодых обвязывали полотенцем, символизирующим новую семью. Повар выпекал хлеб, который предложил любимому на полотенце с кольцом. Она сказала ему заветное "да". Жениху Екатерина подарила рубашку.

Напомним, ранее кулинар говорил, что он не расстраивался бы, если бы его возлюбленная имела бы интим с кем-то другим. По его словам, у него другой взгляд на такие вещи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Камеры выключаются": победительница "Холостяка" Надин рассказала, был ли интим на проекте
10 января 2026, 01:35
"Ужас": актриса Анна Кошмал рассказала о "прилете" у дома
10 января 2026, 00:35
Появился трейлер нового фильма о Мавке
09 января 2026, 01:35
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Удар дронами по пригороду Харькова: четверо погибших, есть попадание в детский санаторий
13 января 2026, 07:05
"Это и моя первая беременность": певица Алина Гросу призналась, что давно хотела ребенка
13 января 2026, 00:55
Победительница Холостяка рассказала Надин Головчук призналась, сколько она зарабатывает
13 января 2026, 00:35
В Украине изменились цены на яйца: какова стоимость в начале 2026 года
12 января 2026, 23:55
Президент сменил главу Тернопольской ОГА
12 января 2026, 21:46
Новогоднее настроение: в Киеве иностранец украсил елку наркотиками
12 января 2026, 21:35
Зеленский уволил главу Волынской ОГА
12 января 2026, 21:22
"Начали взрываться трубы отопления": жительница Киева рассказала, что происходит в ее доме во время блекаутов
12 января 2026, 21:15
Двойная авария на Житомирщине: есть пострадавший
12 января 2026, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »