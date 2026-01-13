Особливий день: шеф-кухар Євген Клопотенко показав, як робив коханій пропозицію

Фото з відкритих джерел

Як виявилось, шеф-кухар Євген Клопотенко та його кохана Катерина зробили свою версію традиційних українських заручень. Кулінар показав відео, як це відбувалось

Про це шеф-кухар розповів у новому відео, передає RegioNews.

На відео можна побачити, що закохані вдягнуті в українському стилі. У Катерини була біла сукня з вишивкою та традиційні прикраси, а в Євгена лляні штани та вишита сорочка.

"Це наша інтерпретація традиційних заручин, оскільки деякі традиції ми відтворили з минулого, а деякі адаптували під наш час. Це не етнографічне дослідження, а наш особливий і дуже теплий день", - каже шеф-кухар.

Руки молодих обв'язували рушником, який символізує нову родину. Кухар випікав хліб, який запропонував коханій на рушнику з обручкою. Вона сказала йому завітне "так". Нареченому Катерина подарувала сорочку.

Нагадаємо, раніше кулінар казав, що він не засмучувався б, якби його кохана мала б інтим з кимось іншим. За його словами, у нього інший погляд на такі речі.