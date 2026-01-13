21:22  12 січня
13 січня 2026, 00:55

"Це і моя перша вагітність": співачка Аліна Гросу зізналась, що давно хотіла дитину

13 січня 2026, 00:55
Фото з відкритих джерел
Співачка Аліна Гросу не так давно підтвердила свою вагітність. Тепер вона розповіла більше про свій стан

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка зізналась, що насправді вона змогла завагітніти не одразу, хоча дуже хотіла дитину. Вона також подякувала прихильникам за побажання. За словами артистки, вона не стрималась від сліз, коли читала теплі коментарі.

Аліна Гросу також зазначила, що вона тримає кулачки за кожну жінку, яка хоче дитину, але поки що лише чекає на вагітність.

"Я вірю у вас всім серцем. П.с. Це і моя перша вагітність в житті", - каже співачка.

Нагадаємо, раніше співачка пояснила, чому вона не хоче показувати свого чоловіка. Це вже її другий шлюб. Артистка зазначила, що вона не хоче робити стосунки публічними, щоб потім не довелось публічно щось пояснювати.

шоу-бизнес
