Переможниця Холостяка розповіла Надін Головчук зізналась, скільки вона заробляє

Модель Надін Головчук розповіла, чим вона заробляє після перемоги на Холостяку. Зараз Надін проживає в столиці

Про це модель розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами Надін Головчук, вона продовжує працювати моделлю. Крім того, дівчина добуває акторську майстерність, аби потім використовувати це в роботі й брати участь у зніманнях реклами високого рівня.

Вона зізналась, що на місяць вона заробляє орієнтовно 100 тисяч гривень. Водночас вона не приховує, що хоче заробляти більше. Зараз вона живе в Києві, де орендує квартиру з подругою.

"Можливо, так (заробляю 100 тисяч грн – прим. ред.), я не рахувала. Вже достатньо людей до мене прийшло, моя аудиторія прийшла. За місяць, так, може бути. Я живу в Києві, орендую квартиру. Живу не одна. Живу з подружкою, з якою, до речі, познайомилася на кастингу "Холостяка". Я не заробляю стільки, щоб жити одній. І так безпечніше і спокійніше", - каже Надін.

