13 січня 2026, 00:35

Переможниця Холостяка розповіла Надін Головчук зізналась, скільки вона заробляє

13 січня 2026, 00:35
Фото з відкритих джерел
Модель Надін Головчук розповіла, чим вона заробляє після перемоги на Холостяку. Зараз Надін проживає в столиці

Про це модель розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами Надін Головчук, вона продовжує працювати моделлю. Крім того, дівчина добуває акторську майстерність, аби потім використовувати це в роботі й брати участь у зніманнях реклами високого рівня.

Вона зізналась, що на місяць вона заробляє орієнтовно 100 тисяч гривень. Водночас вона не приховує, що хоче заробляти більше. Зараз вона живе в Києві, де орендує квартиру з подругою.

"Можливо, так (заробляю 100 тисяч грн – прим. ред.), я не рахувала. Вже достатньо людей до мене прийшло, моя аудиторія прийшла. За місяць, так, може бути. Я живу в Києві, орендую квартиру. Живу не одна. Живу з подружкою, з якою, до речі, познайомилася на кастингу "Холостяка". Я не заробляю стільки, щоб жити одній. І так безпечніше і спокійніше", - каже Надін.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
