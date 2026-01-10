"Камери вимикаються": переможниця Холостяка Надін розповіла, чи був інтим на проєкті

Фото з відкритих джерел

У соцмережах після фіналу "Холостяка" із Тарасом Цимбалюком глядачі розмірковували, чи був там інтим. Переможниця проєкту розповіла, що відбувається після фінального побачення

Про це Надін Головчук розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами переможниці шоу, особисто в неї інтиму на шоу не було. Проте вона натякнула, що після фінального побачення камери вимикаються, і є вибір: дівчина та Холостяк можуть залишитися в кімнаті наодинці, або розійтись.

Коли ведучий уточнив, як було саме у Надін, вона пожартувала, що не знає та не пам'ятає. За словами дівчини, вона хоче все, що було в проєкті, залишити там.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.