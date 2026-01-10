19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
18:39  09 січня
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
10 січня 2026, 01:35

"Камери вимикаються": переможниця Холостяка Надін розповіла, чи був інтим на проєкті

10 січня 2026, 01:35
У соцмережах після фіналу "Холостяка" із Тарасом Цимбалюком глядачі розмірковували, чи був там інтим. Переможниця проєкту розповіла, що відбувається після фінального побачення

Про це Надін Головчук розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами переможниці шоу, особисто в неї інтиму на шоу не було. Проте вона натякнула, що після фінального побачення камери вимикаються, і є вибір: дівчина та Холостяк можуть залишитися в кімнаті наодинці, або розійтись.

Коли ведучий уточнив, як було саме у Надін, вона пожартувала, що не знає та не пам'ятає. За словами дівчини, вона хоче все, що було в проєкті, залишити там.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
