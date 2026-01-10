"Жах": акторка Анна Кошмал розповіла про "приліт" біля будинку

Фото з відкритих джерел

У ніч проти 9 січня під час масованої атаки столиці акторка Анна Кошмал побачила наслідки обстрілів на власні очі. "Приліт" стався прямо біля її будинку

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами акторки, вибух був зовсім поруч. Уже наступного ранку вона із сином була на вулиці та побачила власними очима наслідки ворожого обстрілу. Анна Кошмал додала, що це був жах, і що, на жаль, там загинули люди.

Вона також не забула подякувати спеціальним службам.

"Не можу уявити, яка це титанічна праця відновлювати руйнування, особливо сьогодні, коли на вулиці мінус 8, телефон пише, що відчувається як мінус 18", - каже Анна Кошмал.

Нагадаємо, раніше акторка Антоніна Хижняк розповідала, що потрапила під обстріл під час зйомок. За словами артистки, тоді знімалась новорічна комедія. Вся команда злякалась звуків вибухів. При цьому вона додала, що любов до професії допомагає триматися.