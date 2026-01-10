19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
18:39  09 січня
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
10 січня 2026, 00:35

"Жах": акторка Анна Кошмал розповіла про "приліт" біля будинку

10 січня 2026, 00:35
Фото з відкритих джерел
У ніч проти 9 січня під час масованої атаки столиці акторка Анна Кошмал побачила наслідки обстрілів на власні очі. "Приліт" стався прямо біля її будинку

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами акторки, вибух був зовсім поруч. Уже наступного ранку вона із сином була на вулиці та побачила власними очима наслідки ворожого обстрілу. Анна Кошмал додала, що це був жах, і що, на жаль, там загинули люди.

Вона також не забула подякувати спеціальним службам.

"Не можу уявити, яка це титанічна праця відновлювати руйнування, особливо сьогодні, коли на вулиці мінус 8, телефон пише, що відчувається як мінус 18", - каже Анна Кошмал.

Нагадаємо, раніше акторка Антоніна Хижняк розповідала, що потрапила під обстріл під час зйомок. За словами артистки, тоді знімалась новорічна комедія. Вся команда злякалась звуків вибухів. При цьому вона додала, що любов до професії допомагає триматися.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
