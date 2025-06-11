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11 июня 2025, 02:30

"Живая" версия "Мавки": кто сыграет лесную красавицу и ее любимого Лукьяна в новом украинском фильме

11 июня 2025, 02:30
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Фото: YouTube
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Стало известно, кто исполнит главные роли в живой версии проекта "Мавка". Оба актера дебютанты в мире кино

Об этом сообщает команда проекта "Мавка", передает RegioNews.

В Украине появится новая версия "Мавки", но уже в виде версии с живыми актерами. В отличие от мультика, здесь ожидается рейтинг 12+. Теперь стало известно, что Мавку в "Настоящем мифе" сыграет актриса Арина Бочарова, а в биолога Лукьяна на экранах превратится Иван Довженко.

"Это их дебют в полнометражном кино. Так что пожелаем актерам успеха. Пусть произойдет магия", – говорят создатели фильма.

Напомним, что мультипликационная версия "Мавки" вышла на большие экраны в 2023 году. В Украине лента побила рекорд по кассовым сборам, собрав 155 979 529 гривен. Также "Лесная песня" покорила зрителей за границей. Мультфильм в мировом прокате собрал 4,3 миллиона долларов.

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