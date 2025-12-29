Певица Мария Бурмака призналась, почему больше не хочет замуж

Фото з вільних джерел

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Марии Бурмаки, ее любимый не из сферы шоу-бизнеса. Они познакомились еще 20 лет назад и когда-то у них отношения не сложились. Теперь они решили попробовать снова, и артистка говорит, что она счастлива. По ее словам, мужчина не стремится быть публичным, а ведь он уважает его решение. При этом она выходить замуж не планирует.

"Я так подумала, что не хочу проходить опыт брака, поэтому вряд ли я уже стану невестой. Я думаю, что брак не для меня. Но с этим муж я познакомилась более 20 лет назад. Сейчас он живет не в Киеве, мы не так часто видимся, но мы очень хорошо друг друга понимаем, мне очень смешны его шутки – это очень важно".

