29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 20:30

Певица Мария Бурмака призналась, почему больше не хочет замуж

29 декабря 2025, 20:30
Фото з вільних джерел
Известная украинская певица призналась, что она не одинока. Долгое время она находится в отношениях с мужчиной

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Марии Бурмаки, ее любимый не из сферы шоу-бизнеса. Они познакомились еще 20 лет назад и когда-то у них отношения не сложились. Теперь они решили попробовать снова, и артистка говорит, что она счастлива. По ее словам, мужчина не стремится быть публичным, а ведь он уважает его решение. При этом она выходить замуж не планирует.

"Я так подумала, что не хочу проходить опыт брака, поэтому вряд ли я уже стану невестой. Я думаю, что брак не для меня. Но с этим муж я познакомилась более 20 лет назад. Сейчас он живет не в Киеве, мы не так часто видимся, но мы очень хорошо друг друга понимаем, мне очень смешны его шутки – это очень важно".

Напомним, ранее певица Елена Тополя рассказала, как ее дети узнали о разводе родителей. Оказалось, что музыкант Тарас Тополь сам рассказал им об этом.

