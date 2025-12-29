"Я был бы счастлив": шеф-повар Евгений Клопотенко удивил отношением к измене любимой
Известный кулинар рассказал, смог бы он простить любимую измену. Оказалось, у него другое мнение, чем у большинства
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам Евгения Клопотенко, он вообще не считает предательство любимого человека проблемой. Он отметил, что если интим доставляет удовольствие, то он не понимает, зачем запрещать это партнеру.
"Считаю, что если люди хотят заниматься любовью, то пусть занимаются. Это же приятный момент. Я был бы счастлив, что ей классно", - говорит шеф-повар.
Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассказывал, что подарил своей девушке на День Николая. Оказалось, что он купил для нее консервы.
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
