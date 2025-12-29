"Я был бы счастлив": шеф-повар Евгений Клопотенко удивил отношением к измене любимой

Фото з відкритих джерел

Известный кулинар рассказал, смог бы он простить любимую измену. Оказалось, у него другое мнение, чем у большинства

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Евгения Клопотенко, он вообще не считает предательство любимого человека проблемой. Он отметил, что если интим доставляет удовольствие, то он не понимает, зачем запрещать это партнеру.

"Считаю, что если люди хотят заниматься любовью, то пусть занимаются. Это же приятный момент. Я был бы счастлив, что ей классно", - говорит шеф-повар.

