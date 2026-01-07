14:56  07 січня
Приковувала ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині працівниці дитбудинку оголосили підозру
14:21  07 січня
У центрі Києва тролейбус застряг у проваллі дороги: рух транспорту перекритий
15:11  07 січня
На Сумщині перекинулася маршрутка: постраждали 8 пасажирів
07 січня 2026, 19:45

"У мене є увага чоловіків": співачка Олена Тополя розповіла, чи готова вона до нових стосунків після розлучення

07 січня 2026, 19:45
Фото з відкритих джерел
На початку грудня 2025 року Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення. У шлюбі вони були понад 12 років. Тепер артистка розповіла, чи готова вона до нового роману

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Олена Тополя зізналась, що вона ще не повністю оговталась після розриву з колишнім чоловіком. Тому зараз вона не шукає нових стосунків. Артистка зазначила, що вона не квапиться знову ходити на побачення.

"Я ще в переході десь. Зараз поки що коридор проходжу. У мене немає зараз жодних потреб. Я не хочу жодних стосунків", - каже співачка.

Вона також додала, що в неї немає страху, що вона залишиться сама. За її словами, в неї вистачає уваги з боку чоловіків.

"У мене є увага чоловіків. Вона й була. Я можу сказати, що я вільніше можу спілкуватися. Немає потреби щось доводити. У мене немає страху, що я одна", - наголосила Олена Тополя.

Нагадаємо, раніше співачка Олена Тополя розповіла, як її діти дізнались про розлучення батьків. Виявилось, що музикант Тарас Тополя сам розповів їм про це.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
