На початку грудня 2025 року Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення. У шлюбі вони були понад 12 років. Тепер артистка розповіла, чи готова вона до нового роману

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Олена Тополя зізналась, що вона ще не повністю оговталась після розриву з колишнім чоловіком. Тому зараз вона не шукає нових стосунків. Артистка зазначила, що вона не квапиться знову ходити на побачення.

"Я ще в переході десь. Зараз поки що коридор проходжу. У мене немає зараз жодних потреб. Я не хочу жодних стосунків", - каже співачка.

Вона також додала, що в неї немає страху, що вона залишиться сама. За її словами, в неї вистачає уваги з боку чоловіків.

"У мене є увага чоловіків. Вона й була. Я можу сказати, що я вільніше можу спілкуватися. Немає потреби щось доводити. У мене немає страху, що я одна", - наголосила Олена Тополя.

