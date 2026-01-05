"Мені рік не можна було вагітніти": переможниця "Холостяка" шокувала зізнанням

Фото: Instagram/innka_belen

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка нещодавно несподівано зізналася під час постшоу, що чекає на дитину, поділилася першими подробицями свого "цікавого положення"

Про це пише "Радіо Люкс", передає RegioNews.

За словами Інни, протягом року їй не рекомендували вагітніти через заплановану пластичну операцію з підтяжки грудей.

Дівчина зізналася, що довгий час відкладала це рішення через нав'язані думки, мовляв, операцію краще зробити вже після народження дітей. Водночас Бєлєнь зазначила, що мріє про трьох дітей, тож у такому разі операцію довелося б відкласти до 40 років.

Інна розповіла, що саме участь у проєкті "Холостяк" допомогла їй усвідомити: не варто відкладати життя на потім. Додатковим поштовхом стали й хейтерські коментарі щодо її зовнішності. Зрештою блогерка почала сумніватися, чи варто ще рік чекати з плануванням вагітності.

За її словами, коханий Іван підтримав її вибір і запропонував спершу пожити для себе, а після відновлення після операції повернутися до питання поповнення в родині.

Цікаво, що ще в липні Інна побувала на дні народження подруги, яка була вагітна. Вона з гумором зізналася, що вирішила перевірити народну прикмету – потертися животиком із майбутньою мамою. Як з’ясувалося згодом, прикмета таки спрацювала.

Довідка: Інна Бєлєнь – бізнесвумен, волонтерка. Багатьом українцям вона відома як учасниця Холостяка. Вона стала переможницею 13 сезону. Раніше вона займалась бізнесом за кордоном. Після повномасштабного вторгнення Інна Бєлєнь зайнялась волонтерством.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Інну Бєлєнь викликали до Німеччини на суд. Виявилось, що це стосувалось її колишнього чоловіка.