17:10  05 січня
На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину
12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
UA | RU
UA | RU
05 січня 2026, 19:43

"Мені рік не можна було вагітніти": переможниця "Холостяка" шокувала зізнанням

05 січня 2026, 19:43
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram/innka_belen
Читайте также
на русском языке

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка нещодавно несподівано зізналася під час постшоу, що чекає на дитину, поділилася першими подробицями свого "цікавого положення"

Про це пише "Радіо Люкс", передає RegioNews.

За словами Інни, протягом року їй не рекомендували вагітніти через заплановану пластичну операцію з підтяжки грудей.

Дівчина зізналася, що довгий час відкладала це рішення через нав'язані думки, мовляв, операцію краще зробити вже після народження дітей. Водночас Бєлєнь зазначила, що мріє про трьох дітей, тож у такому разі операцію довелося б відкласти до 40 років.

Інна розповіла, що саме участь у проєкті "Холостяк" допомогла їй усвідомити: не варто відкладати життя на потім. Додатковим поштовхом стали й хейтерські коментарі щодо її зовнішності. Зрештою блогерка почала сумніватися, чи варто ще рік чекати з плануванням вагітності.

За її словами, коханий Іван підтримав її вибір і запропонував спершу пожити для себе, а після відновлення після операції повернутися до питання поповнення в родині.

Цікаво, що ще в липні Інна побувала на дні народження подруги, яка була вагітна. Вона з гумором зізналася, що вирішила перевірити народну прикмету – потертися животиком із майбутньою мамою. Як з’ясувалося згодом, прикмета таки спрацювала.

Довідка: Інна Бєлєнь – бізнесвумен, волонтерка. Багатьом українцям вона відома як учасниця Холостяка. Вона стала переможницею 13 сезону. Раніше вона займалась бізнесом за кордоном. Після повномасштабного вторгнення Інна Бєлєнь зайнялась волонтерством.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Інну Бєлєнь викликали до Німеччини на суд. Виявилось, що це стосувалось її колишнього чоловіка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Холостяк шоу-бизнес шоу перемога Інна Бєлєнь вагітність
Цимбалюк зізнався: рішення у "Холостяку" ухвалював разом із продюсерами
05 січня 2026, 16:45
"Здала аналізи, слину і тести": Лесі Нікітюк довелось звертатись до лікарів прямо під час відпочинку
31 грудня 2025, 19:30
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, як кішка врятувала її від обстрілу
30 грудня 2025, 20:30
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Дріфт на парковці ТРЦ у Кременчуці закінчився ДТП: постраждали пішоходи, серед них діти
05 січня 2026, 18:49
У Львові сусідка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану війни
05 січня 2026, 18:28
Смертельна ДТП на Рівненщині: п'яний правоохоронець збив жінку і втік
05 січня 2026, 17:54
Кулеба може очолити розвідку або стати радником президента – РБК-Україна
05 січня 2026, 17:35
На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину
05 січня 2026, 17:10
Цимбалюк зізнався: рішення у "Холостяку" ухвалював разом із продюсерами
05 січня 2026, 16:45
У Дніпрі через атаку дронів вилилося 300 тонн олії: момент атаки на відео
05 січня 2026, 16:28
Зеленський зустрівся з Кулебою: "Радий, що Дмитро – в команді"
05 січня 2026, 15:39
16-річна дівчина впала в яму з окропом: посадовцю "Київтеплоенерго" повідомили про підозру
05 січня 2026, 15:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »