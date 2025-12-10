14:20  10 грудня
10 грудня 2025, 13:02
Прес-реліз

Тест-драйв та огляд Volvo XC90: ключові особливості та переваги

10 грудня 2025, 13:02
Читайте також
Від флагмана завжди очікуєш чогось більшого, але Вольво XC90 – не про агресію на дорозі, а про особисту територію безпеки. Чи вдається цьому шведу досі утримувати статус еталона серед преміальних SUV?

У цьому огляді докладніше перевіримо реальні відчуття від керування, чому цей новий для багатьох формат розкоші так затягує, і кому справді варто замислитися, щоб його купити.

Екстер’єр

Volvo XC90 виглядає дорого, але не кричить про це. Скандинавський дизайн тут працює на всі сто: чіткі лінії, масивна решітка радіатора та, звісно ж, фірмова оптика "Молот Тора". Ці світлодіодні фари – не просто данина міфології, а впізнаваний підпис бренду на дорозі. Автомобіль дійсно великий. А його стиль вивірений до міліметра – від колісних дисків до лаконічного капота.

Інтер’єр і комфорт

Відкриваєш важкі двері, і світ зовні перестає існувати. Всередині панує якийсь неймовірний дзен. Матеріали оздоблення – тактильний екстаз: натуральне дерево, м’яка шкіра Nappa і справжній кришталь Orrefors на селекторі КПП. Ергономіка продумана так, що будь-який водій знайде зручну посадку за лічені секунди, а крісла Вольво – то взагалі окрема ода для спини!

Тиша в салоні така, що чути, як працює клімат-контроль на мінімальних обертах. Це повноцінний семимісний позашляховик, і третій ряд тут не для галочки – дітям чи підліткам там буде цілком зручно. Якщо скласти крісла, ви отримаєте величезний багажник.

Технології

Центральне місце займає вертикальний планшет мультимедійної системи. Інтеграція з Google-сервісами бездоганна: карти, асистент, музика – все під рукою. Цифрова панель приладів не перевантажує інформацією, показуючи лише те, що потрібно саме зараз. Технології тут служать людині, а не змушують її розгадувати ребуси.

Тест-драйв: керованість і динаміка

Повертаєш гранований "кубик" – і Volvo XC90 рушає напрочуд плавно. Пневматична підвіска ковтає ями та лежачих поліцейських з аристократичною байдужістю. Щодо динаміки: так, це не спорткар, і він не намагається ним бути. Але запасу потужності вистачає для впевнених обгонів на трасі. Коробка передач працює непомітно, перемикання м'які й своєчасні. Кермо легке – керувати ним у місті одне задоволення.

Безпека

Було б дивно писати про Volvo і не згадати про безпеку. Тут вона зведена в абсолют. Система City Safety бачить пішоходів, велосипедистів і великих тварин раніше за вас. Функція Pilot Assist м'яко підкермовулює, утримуючи авто в смузі, що на дальніх дистанціях просто рятує від втоми. Ти відчуваєш, що машина постійно сканує простір навколо, страхуючи тебе від помилок.

Плюси та мінуси

Переваги: феноменально зручні сидіння і тиша; повноцінні 7 місць та величезний багажник; відчуття захищеності на найвищому рівні; зручна й інтуїтивна мультимедіа.

Недоліки: за преміум та безпеку доведеться заплатити; любителям "драйву" та різких віражів авто може здатися занадто спокійним.

Висновок

Volvo XC90 – не про те, щоб комусь щось доводити. Він про турботу – про себе та свою родину. Якщо ви шукаєте автомобіль, який дарує відчуття спокою після важкого робочого дня, кращого варіанту годі й шукати.

Цей позашляховик підійде тим, для кого пріоритетами є сім'я, безпека та безкомпромісний комфорт. Щоб дізнатися докладніше про комплектації та ціни, завітайте до офіційного дилера, але одне можу сказати точно: після тест-драйву виходити з нього вам не захочеться.

