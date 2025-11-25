14:55  25 ноября
25 ноября 2025, 15:06
Пресс-релиз

Что делать, если игровой ноутбук начал сильно нагреваться

25 ноября 2025, 15:06
Каждый геймер знает, насколько важно поддерживать оптимальную температуру игровой машины

Когда вентиляторы начинают гудеть, как турбины, а корпус становится слишком горячим на ощупь, это не просто дискомфорт – это прямая угроза производительности и долговечности внутренних компонентов. В результате перегрева активируется троттлинг, и резкое падение производительности – главный признак того, что ваш игровой ноутбук начал сильно нагреваться, что требует немедленных действий.

Шаг 1: оптимизация системы и окружения

Прежде чем разбирать корпус, стоит убедиться, что проблема не в программном обеспечении или внешних факторах. Высокая температура может быть следствием слишком агрессивных настроек графики или загроможденной системы. Начинать следует с проверки окружения: игровой девайс должен стоять на твердой и ровной поверхности, чтобы иметь свободный доступ к воздуху. Работа в кровати или на мягком диване перекрывает доступ воздуха.

Есть несколько простых шагов, которые стоит сделать немедленно:

• проверить, не заблокированы ли вентиляционные отверстия;
• обновить драйверы видеокарты до последней версии – это часто оптимизирует тепловыделение;
• закрыть все фоновые программы, которые не используются во время игры;
• перевести настройки питания в сбалансированный режим, если это позволяет игра.

Для профилактики и снижения температуры на 5-10 градусов стоит использовать специальные охлаждающие подставки, которые обеспечивают дополнительный приток воздуха.

Шаг 2: аппаратная профилактика и аксессуары

Если программная оптимизация не помогла, время переходить к аппаратным решениям. Самый простой и самый эффективный способ – регулярная чистка системы охлаждения. Даже самый маленький слой пыли, который накапливается на радиаторах в течение полугода, может значительно ухудшить отвод тепла. Если вы понимаете, что ваш ноутбук уже исчерпал свой ресурс и лучше купить что-то современнее, новые игровые модели можно посмотреть на Rozetka: https://rozetka.com.ua/ua/notebooks/c80004/preset=game/.

69259c8b76d71.webp

Для более опытных пользователей или после трех-четырех лет активного использования иногда единственным выходом становится замена термопасты, которая со временем высыхает и теряет свои теплопроводные свойства. Эту процедуру лучше доверить сервисному центру.

Шаг 3: радикальные методы и выбор нового оборудования

Если же проблема перегрева является хронической и ничего не помогает, это может свидетельствовать о несоответствии класса ноутбука требованиям современных игр. Часто профессиональные геймеры переходят на более мощные стационарные игровые компьютеры, которые имеют более эффективную систему охлаждения. Ассортимент решений, которые позволяют забыть о перегреве, доступен на сайте: https://hard.rozetka.com.ua/ua/computers/c80095/preset=game/.

Переход на настольный ПК позволяет играть на максимальных настройках, обеспечивая самую стабильную частоту кадров без риска термического троттлинга. В любом случае постоянная борьба с перегревом – это сигнал, что пришло время для радикального решения.

