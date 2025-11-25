17:54  25 листопада
25 листопада 2025, 15:06
Прес-реліз

Що робити, якщо ігровий ноутбук почав сильно нагріватися

25 листопада 2025, 15:06
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Кожен геймер знає, наскільки важливо підтримувати оптимальну температуру ігрової машини

Коли вентилятори починають гудіти, як турбіни, а корпус стає занадто гарячим на дотик, це не просто дискомфорт — це пряма загроза продуктивності та довговічності внутрішніх компонентів. Внаслідок перегрівання активується тротлінг, і різке падіння продуктивності — головна ознака того, що ваш ігровий ноутбук почав сильно нагріватися, що вимагає негайних дій.

Крок 1: оптимізація системи та середовища

Перш ніж розбирати корпус, варто переконатися, що проблема не в програмному забезпеченні чи зовнішніх факторах. Висока температура може бути наслідком занадто агресивних налаштувань графіки або захаращеної системи. Починати слід з перевірки оточення: ігровий пристрій має стояти на твердій і рівній поверхні, щоб мати вільний доступ до повітря. Робота в ліжку або на м'якому дивані перекриває доступ повітря.

Є кілька простих кроків, які варто зробити негайно:

  • перевірити, чи не заблоковані вентиляційні отвори;
  • оновити драйвери відеокарти до останньої версії, це часто оптимізує тепловиділення;
  • закрити всі фонові програми, які не використовуються під час гри;
  • перевести налаштування живлення у збалансований режим, якщо це дозволяє гра.

Для профілактики та зниження температури на 5–10 градусів варто використовувати спеціальні охолоджувальні підставки, які забезпечують додатковий приплив повітря.

Крок 2: апаратна профілактика та аксесуари

Якщо програмна оптимізація не допомогла, час переходити до апаратних рішень. Найпростіший і найефективніший спосіб — регулярне чищення системи охолодження. Навіть найменший шар пилу, який накопичується на радіаторах протягом пів року, може значно погіршити відведення тепла. Якщо ви розумієте, що ваш ноутбук вже вичерпав свій ресурс, і краще купити щось сучасніше, нові ігрові моделі можна подивитися на Rozetka: https://rozetka.com.ua/ua/notebooks/c80004/preset=game/.

69259c8b76d71.webp

Для більш досвідчених користувачів, або після трьох-чотирьох років активного використання, іноді єдиним виходом стає заміна термопасти, яка з часом висихає і втрачає свої теплопровідні властивості. Цю процедуру краще довірити сервісному центру.

Крок 3: радикальні методи та вибір нового обладнання

Якщо ж проблема перегріву є хронічною і нічого не допомагає, це може свідчити про невідповідність класу ноутбука вимогам сучасних ігор. Часто професійні геймери переходять на більш потужні стаціонарні ігрові комп’ютери, які мають ефективнішу систему охолодження. Асортимент рішень, що дозволяють забути про перегрів, доступний на сайті: https://hard.rozetka.com.ua/ua/computers/c80095/preset=game/. Перехід на настільний ПК дозволяє грати на максимальних налаштуваннях, забезпечуючи найстабільнішу частоту кадрів без ризику термічного тротлінгу. У будь-якому разі, постійна боротьба із перегрівом — це сигнал, що настав час для радикального рішення.

