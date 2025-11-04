16:48  03 листопада
04 листопада 2025, 01:50

"Він не хворів": вдова засновника Green Grey Дизеля зізналась, що смерть чоловіка стала для неї шоком

04 листопада 2025, 01:50
Фото з відкритих джерел
Вдова засновника гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценко зізналась, що досі не може оговтатися після смерті чоловіка. За її словами, ця втрата стала для неї справжнім шоком

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

30 жовтня в столиці відбувся концерт пам'яті Андрія Яценка. Реперка Євгенія подякувала всім, хто прийшов та підтримав її в такий важкий час. За її словами, її чоловік 30 рік горів музикою та своїм гуртом.

"Наразі не можу збагнути і прийняти те, що його немає з нам. Він не хворів, не жалівся на стан здоров'я. Це була дуже щира людина, котра до останнього боролася за права музикантів", - говорить Євгенія.

Нагадаємо, артист помер 20 жовтня у віці 55 років. Про це стало відомо з запису на його сторінці в соцмережі. Причиною його смерті стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.

