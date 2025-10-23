21:22  23 октября
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
UA | RU
UA | RU
23 октября 2025, 23:00

Могут подать в суд: команда Оли Поляковой готова судиться за разрешение принять участие в Евровидении

23 октября 2025, 23:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Оля Полякова недавно представила песню, с которой он хочет представить Украину на Евровидении. Однако по правилам нельзя принимать участие в Национальном отборе, если у артиста после 2014 года были выступления в РФ. Однако команда артистки заявила о готовности сражаться

Об этом сообщил продюсер артистки Михаил Ясинский, передает Regionews .

По его словам, команда Оли Поляковой отправила письма в EBU (европейский вещатель, ответственный за Евровидение). Они хотят, чтобы европейский вещатель вмешался в дело. Также Ясинский заявил о готовности подавать в суд.

"Если не будут изменены отдельные правила Нацотбора на Евровидение, то неизбежный судебный иск может привести к еще большим скандалам", - говорит продюсер певицы.

Напомним, недавно Оля Полякова заявила, что собирается ехать на "Евровидение" и будет бороться за изменение правил. Артистка отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах.

Впоследствии "Общественное" ответило на это отказом. Представители "Общественного отметили, что менять правила не будут. К тому же они отметили, что Национальный отбор начался еще с сентября, а значит изменять условия уже невозможно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В приложении "Армия+" заработала новая функция для военных
23 октября 2025, 23:11
ВСУ получат ракету "Фламинго", деньги на которую собрали чехи
23 октября 2025, 22:59
С начала суток произошло 103 боевых столкновений: где самая сложная ситуация
23 октября 2025, 22:55
Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
23 октября 2025, 22:49
Российские самолеты нарушили воздушное пространство ЕС
23 октября 2025, 22:39
В США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с Путиным
23 октября 2025, 22:31
Депутата Житомирского городского совета будут судить за недостоверное декларирование
23 октября 2025, 22:22
В Харькове отстроили поврежденную россиянами школу
23 октября 2025, 22:11
В Украине заработала программа поддержки родителей
23 октября 2025, 21:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »