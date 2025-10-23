Фото из открытых источников

Оля Полякова недавно представила песню, с которой он хочет представить Украину на Евровидении. Однако по правилам нельзя принимать участие в Национальном отборе, если у артиста после 2014 года были выступления в РФ. Однако команда артистки заявила о готовности сражаться

Об этом сообщил продюсер артистки Михаил Ясинский, передает Regionews .

По его словам, команда Оли Поляковой отправила письма в EBU (европейский вещатель, ответственный за Евровидение). Они хотят, чтобы европейский вещатель вмешался в дело. Также Ясинский заявил о готовности подавать в суд.

"Если не будут изменены отдельные правила Нацотбора на Евровидение, то неизбежный судебный иск может привести к еще большим скандалам", - говорит продюсер певицы.

Напомним, недавно Оля Полякова заявила, что собирается ехать на "Евровидение" и будет бороться за изменение правил. Артистка отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах.

Впоследствии "Общественное" ответило на это отказом. Представители "Общественного отметили, что менять правила не будут. К тому же они отметили, что Национальный отбор начался еще с сентября, а значит изменять условия уже невозможно.