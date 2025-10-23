21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 23:00

Можуть подати до суду: команда Олі Полякової готова судитися за дозвіл взяти участь у Євробаченні

23 жовтня 2025, 23:00
Фото з відкритих джерел
Оля Полякова нещодавно представила пісню, з якою хоче представити Україну на Євробаченні. Проте за правилами не можна брати в Національному відборі участь, якщо в артиста після 2014 року були виступи у РФ. Однак команда артистки заявила про готовність боротися

Про це повідомив продюсер артистки Михайло Ясинський, передає Regionews.

За його словами, команда Олі Полякової відправила листи до EBU (європейський мовник, який відповідальний за Євробачення). Вони хочуть, щоб європейський мовник втрутився в справу. Також Ясинський заявив про готовність подавати до суду.

"Якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов може призвести до ще більших скандалів", - каже продюсер співачки.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова заявила, що збирається їхати на "Євробачення" і буде боротися за зміну правил. Артистка зазначила, що вона є громадянкою України, сплачує податки та має право брати участь в конкурсах.

Згодом "Суспільне" відповіло на це відмовою. Представники "Суспільного зазначили, що змінювати правила не будуть. До того ж, вони зауважили, що Національний відбір розпочався ще з вересня, а значить змінювати умови вже неможливо.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
