Оля Полякова нещодавно представила пісню, з якою хоче представити Україну на Євробаченні. Проте за правилами не можна брати в Національному відборі участь, якщо в артиста після 2014 року були виступи у РФ. Однак команда артистки заявила про готовність боротися

Про це повідомив продюсер артистки Михайло Ясинський, передає Regionews.

За його словами, команда Олі Полякової відправила листи до EBU (європейський мовник, який відповідальний за Євробачення). Вони хочуть, щоб європейський мовник втрутився в справу. Також Ясинський заявив про готовність подавати до суду.

"Якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов може призвести до ще більших скандалів", - каже продюсер співачки.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова заявила, що збирається їхати на "Євробачення" і буде боротися за зміну правил. Артистка зазначила, що вона є громадянкою України, сплачує податки та має право брати участь в конкурсах.

Згодом "Суспільне" відповіло на це відмовою. Представники "Суспільного зазначили, що змінювати правила не будуть. До того ж, вони зауважили, що Національний відбір розпочався ще з вересня, а значить змінювати умови вже неможливо.