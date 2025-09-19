CreditPlus продолжает акцию: "Возьми кредит – получи бонус на мобильный счет в счастливые часы"
Компания CreditPlus, лидер в сфере онлайн-кредитования в Украине, запускает новую акцию для своих клиентов – "Возьми кредит – получи 100 грн на мобильный счет"
Эта инициатива призвана поддержать новых пользователей, помогая им решать финансовые вопросы и оставаться на связи с близкими.
Условия акции
Каждый новый клиент, который оформит первый кредит в CreditPlus во время счастливых часов, получит бонус в виде пополнения мобильного счета на 100 грн. Средства будут зачислены на номер телефона, указанный при регистрации, сразу после одобрения кредита.
- Акция доступна только для новых клиентов, которые впервые оформляют кредит онлайн в CreditPlus.
- Минимальный срок кредита составляет 10 дней.
- Предложение действует с 11 декабря 2024 года до завершения акции, определенного компанией.
- Пополнение счета осуществляется автоматически после утверждения кредита.
Почему выбирают CreditPlus?
CreditPlus – это надежный финансовый сервис, предлагающий быстрые онлайн-кредиты без лишних документов и проверок. Мы стремимся обеспечивать прозрачные условия и выгодные предложения для всех клиентов. Наша цель – не только помочь решить финансовые потребности, но и порадовать бонусами, такими как пополнение мобильного счета.
"Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи в современном мире. Эта акция создана, чтобы новые клиенты могли не только получить необходимые средства, но и почувствовать нашу заботу через приятный подарок", – прокомментировал представитель маркетингового департамента CreditPlus.
Как присоединиться?
-
Зарегистрируйтесь на сайте creditplus.ua.
-
Оформите первый кредит, указав номер мобильного телефона.
-
Получите средства на карту и бонус 100 грн на мобильный счет!
О CreditPlus
CreditPlus – это инновационная финансовая платформа, которая предоставляет кредиты онлайн до 40 000 грн за 15 минут. Мы делаем финансовые решения простыми и доступными, предлагая удобный сервис без залога или поручителей. CreditPlus поддерживает клиентов в любых жизненных ситуациях, обеспечивая скорость и комфорт.