19 сентября 2025, 13:18
Реклама

CreditPlus продолжает акцию: "Возьми кредит – получи бонус на мобильный счет в счастливые часы"

19 сентября 2025, 13:18
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Компания CreditPlus, лидер в сфере онлайн-кредитования в Украине, запускает новую акцию для своих клиентов – "Возьми кредит – получи 100 грн на мобильный счет"

Эта инициатива призвана поддержать новых пользователей, помогая им решать финансовые вопросы и оставаться на связи с близкими.

Условия акции

Каждый новый клиент, который оформит первый кредит в CreditPlus во время счастливых часов, получит бонус в виде пополнения мобильного счета на 100 грн. Средства будут зачислены на номер телефона, указанный при регистрации, сразу после одобрения кредита.

  • Акция доступна только для новых клиентов, которые впервые оформляют кредит онлайн в CreditPlus.
  • Минимальный срок кредита составляет 10 дней.
  • Предложение действует с 11 декабря 2024 года до завершения акции, определенного компанией.
  • Пополнение счета осуществляется автоматически после утверждения кредита.

Почему выбирают CreditPlus?

CreditPlus – это надежный финансовый сервис, предлагающий быстрые онлайн-кредиты без лишних документов и проверок. Мы стремимся обеспечивать прозрачные условия и выгодные предложения для всех клиентов. Наша цель – не только помочь решить финансовые потребности, но и порадовать бонусами, такими как пополнение мобильного счета.

"Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи в современном мире. Эта акция создана, чтобы новые клиенты могли не только получить необходимые средства, но и почувствовать нашу заботу через приятный подарок", – прокомментировал представитель маркетингового департамента CreditPlus.

Как присоединиться?

  1. Зарегистрируйтесь на сайте creditplus.ua.

  2. Оформите первый кредит, указав номер мобильного телефона.

  3. Получите средства на карту и бонус 100 грн на мобильный счет!

О CreditPlus

CreditPlus – это инновационная финансовая платформа, которая предоставляет кредиты онлайн до 40 000 грн за 15 минут. Мы делаем финансовые решения простыми и доступными, предлагая удобный сервис без залога или поручителей. CreditPlus поддерживает клиентов в любых жизненных ситуациях, обеспечивая скорость и комфорт.

кредит деньги акция
19 сентября 2025
