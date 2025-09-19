CreditPlus продолжает акцию: "Возьми кредит – получи бонус на мобильный счет в счастливые часы"

Реклама

Компания CreditPlus, лидер в сфере онлайн-кредитования в Украине, запускает новую акцию для своих клиентов – "Возьми кредит – получи 100 грн на мобильный счет"

Эта инициатива призвана поддержать новых пользователей, помогая им решать финансовые вопросы и оставаться на связи с близкими.

Условия акции

Каждый новый клиент, который оформит первый кредит в CreditPlus во время счастливых часов, получит бонус в виде пополнения мобильного счета на 100 грн. Средства будут зачислены на номер телефона, указанный при регистрации, сразу после одобрения кредита.

Акция доступна только для новых клиентов, которые впервые оформляют кредит онлайн в CreditPlus.

Минимальный срок кредита составляет 10 дней.

Предложение действует с 11 декабря 2024 года до завершения акции, определенного компанией.

Пополнение счета осуществляется автоматически после утверждения кредита.

Почему выбирают CreditPlus?

CreditPlus – это надежный финансовый сервис, предлагающий быстрые онлайн-кредиты без лишних документов и проверок. Мы стремимся обеспечивать прозрачные условия и выгодные предложения для всех клиентов. Наша цель – не только помочь решить финансовые потребности, но и порадовать бонусами, такими как пополнение мобильного счета.

"Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи в современном мире. Эта акция создана, чтобы новые клиенты могли не только получить необходимые средства, но и почувствовать нашу заботу через приятный подарок", – прокомментировал представитель маркетингового департамента CreditPlus.

Как присоединиться?

Зарегистрируйтесь на сайте creditplus.ua. Оформите первый кредит, указав номер мобильного телефона. Получите средства на карту и бонус 100 грн на мобильный счет!

О CreditPlus

CreditPlus – это инновационная финансовая платформа, которая предоставляет кредиты онлайн до 40 000 грн за 15 минут. Мы делаем финансовые решения простыми и доступными, предлагая удобный сервис без залога или поручителей. CreditPlus поддерживает клиентов в любых жизненных ситуациях, обеспечивая скорость и комфорт.