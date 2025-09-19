CreditPlus продовжує акцію: "Візьми кредит — отримай бонус на мобільний рахунок у щасливі години"

Реклама

Компанія CreditPlus, лідер у сфері онлайн-кредитування в Україні, запускає нову акцію для своїх клієнтів — "Візьми кредит — отримай 100 грн на мобільний рахунок"

Ця ініціатива покликана підтримати нових користувачів, допомагаючи їм вирішувати фінансові питання та залишатися на зв’язку з близькими.

Умови акції

Кожен новий клієнт, який оформить перший кредит у CreditPlus під час щасливих годин, отримає бонус у вигляді поповнення мобільного рахунку на 100 грн. Кошти будуть зараховані на номер телефону, вказаний при реєстрації, одразу після схвалення кредиту.

Акція доступна лише для нових клієнтів, які вперше оформлюють кредит онлайн у CreditPlus.

Мінімальний термін кредиту становить 10 днів.

Пропозиція діє з 11 грудня 2024 року до завершення акції, визначеного компанією.

Поповнення рахунку здійснюється автоматично після затвердження кредиту.

Чому обирають CreditPlus?

CreditPlus — це надійний фінансовий сервіс, що пропонує швидкі онлайн-кредити без зайвих документів і перевірок. Ми прагнемо забезпечити прозорі умови та вигідні пропозиції для всіх клієнтів. Наша мета — не лише допомогти вирішити фінансові потреби, але й порадувати бонусами, такими як поповнення мобільного рахунку.

"Ми розуміємо, наскільки важливо залишатися на зв’язку в сучасному світі. Ця акція створена, щоб нові клієнти могли не лише отримати необхідні кошти, але й відчути нашу турботу через приємний подарунок", — прокоментував представник маркетингового департаменту CreditPlus.

Як долучитися?

Зареєструйтеся на сайті creditplus.ua. Оформіть перший кредит, вказавши номер мобільного телефону. Отримайте кошти на картку та бонус 100 грн на мобільний рахунок!

Про CreditPlus

CreditPlus — це інноваційна фінансова платформа, яка надає кредити онлайн до 40 000 грн за 15 хвилин. Ми робимо фінансові рішення простими та доступними, пропонуючи зручний сервіс без застави чи поручителів. CreditPlus підтримує клієнтів у будь-яких життєвих ситуаціях, забезпечуючи швидкість і комфорт.