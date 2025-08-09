Фото з відкритих джерел

Маргарита Січкар розповіла, що її будинок та автомобіль пошкоджені. Це сталось внаслідок удару російського дрона

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

За словами рестораторки, "приліт" стався вночі. Вона додала, що російський дрон вибухнув прямо біля будинку. Скрізь були уламки "Шахеда". Дрон горів, а Маргарита була вимушена гасити пожежу.

"Був сильний вибух, дерева повністю знесені, а в будинку знесені вікна, двері, все у склі. Не знаю, кого викликати, тут все потрібно демонтувати", - каже рестораторка.

Січкар додала, що найголовніше — всі живі. Після першого вибуху вона встигла спуститися в підвал з донькою та мамою.

Довідка. Маргарита Січкар — українська письменниця, громадська діячка та рестораторка. Ще в 1995 році відкрила в столиці ресторан "Пантагрюель" біля Золотих Воріт. Заклад став культовим. Згодом вона відкрила ще кілька ресторанів. Наприклад, "Гетьман", "Тамполо", Pleasure Cafe і "Комунальна квартира".