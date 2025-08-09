18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
09 серпня 2025, 02:00

Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян

09 серпня 2025, 02:00
Фото з відкритих джерел
Маргарита Січкар розповіла, що її будинок та автомобіль пошкоджені. Це сталось внаслідок удару російського дрона

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

За словами рестораторки, "приліт" стався вночі. Вона додала, що російський дрон вибухнув прямо біля будинку. Скрізь були уламки "Шахеда". Дрон горів, а Маргарита була вимушена гасити пожежу.

"Був сильний вибух, дерева повністю знесені, а в будинку знесені вікна, двері, все у склі. Не знаю, кого викликати, тут все потрібно демонтувати", - каже рестораторка.

Січкар додала, що найголовніше — всі живі. Після першого вибуху вона встигла спуститися в підвал з донькою та мамою.

Довідка. Маргарита Січкар — українська письменниця, громадська діячка та рестораторка. Ще в 1995 році відкрила в столиці ресторан "Пантагрюель" біля Золотих Воріт. Заклад став культовим. Згодом вона відкрила ще кілька ресторанів. Наприклад, "Гетьман", "Тамполо", Pleasure Cafe і "Комунальна квартира".

шоу-бизнес обстріли
Фуд-продюсерці МастерШеф, яка втратила житло через ракетну атаку, купили нове житло
08 серпня 2025, 04:20
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
