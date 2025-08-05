Фото: Новий канал

Про це повідомив "Новий канал", передає RegioNews.

Партнер Лесі Нікітюк по шоу "Хто зверху" вирішив не продовжувати зйомки. За словами Богдана Шелудяка, його основний бізнес пов'язаний з криптовалютою. Це робота, яка забирає багато часу та потребує постійної уваги. Тому йому довелось обирати.

"Я змушений залишити "Хто зверху?" Хоча моє серце спокійне, адже передаю лідерство в чоловічій команді та Лесю Нікітюк у надійні руки. Та думаю, що на Новому каналі ми ще побачимось", - каже Богдан Шелудяк.

Тим часом уже відомо, хто замінить Богдана Шелудяка. Новим партнером Лесі Нікітюк у "Хто зверху" стане співак Володимир Дантес.

"Просто зателефонували та сказали, що єдиний, з ким Леся Нікітюк хоче вести цю програму, – це я. Коли таке чуєш, не погодитися просто неможливо. Я давно працюю на Новому, тому вже був знайомий з командою проєкту. І з нетерпінням чекаю на старт зйомок", - каже артист.

Нагадаємо, Леся Нікітюк є ведучою "Хто зверху" з 7 сезону, коли вона приєдналась до Сергія Притули. Коли Сергій Притула залишив шоу, щоб зосередитися на волонтерській діяльності, партнером Лесі став блогер Богдан Шелудяк. Проте він "затримався" лише на один сезон.