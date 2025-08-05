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05 серпня 2025, 23:55

Богдан Шелудяк звільнився з шоу "Хто зверху": хто займе його місце поруч з Нікітюк

05 серпня 2025, 23:55
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Фото: Новий канал
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Ведучий "Хто зверху" Богдан Шелудяк вирішив залишити шоу. Він пояснив, що саме стало причиною

Про це повідомив "Новий канал", передає RegioNews.

Партнер Лесі Нікітюк по шоу "Хто зверху" вирішив не продовжувати зйомки. За словами Богдана Шелудяка, його основний бізнес пов'язаний з криптовалютою. Це робота, яка забирає багато часу та потребує постійної уваги. Тому йому довелось обирати.

"Я змушений залишити "Хто зверху?" Хоча моє серце спокійне, адже передаю лідерство в чоловічій команді та Лесю Нікітюк у надійні руки. Та думаю, що на Новому каналі ми ще побачимось", - каже Богдан Шелудяк.

Тим часом уже відомо, хто замінить Богдана Шелудяка. Новим партнером Лесі Нікітюк у "Хто зверху" стане співак Володимир Дантес.

"Просто зателефонували та сказали, що єдиний, з ким Леся Нікітюк хоче вести цю програму, – це я. Коли таке чуєш, не погодитися просто неможливо. Я давно працюю на Новому, тому вже був знайомий з командою проєкту. І з нетерпінням чекаю на старт зйомок", - каже артист.

Нагадаємо, Леся Нікітюк є ведучою "Хто зверху" з 7 сезону, коли вона приєдналась до Сергія Притули. Коли Сергій Притула залишив шоу, щоб зосередитися на волонтерській діяльності, партнером Лесі став блогер Богдан Шелудяк. Проте він "затримався" лише на один сезон.

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