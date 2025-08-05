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05 серпня 2025, 04:15

Відома ведуча виходить заміж за колишнього віцепрем'єр-міністра Розенка

05 серпня 2025, 04:15
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Фото з відкритих джерел
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Павло Розенко, який в минулому був віцепрем'єр-міністром України, зробив пропозицію своїй коханій. Вони разом майже десять років

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Павла Розенка, він та Олена-Христина Лебідь разом уже сім років. Проте офіційно вони ще стосунки не оформлювали. Колишній віцепрем'єр зазначив, що вони з тих пар, для яких формальності не мають значення.

Однак Розенко зізнався, що він уже зробив пропозицію коханій. За його словами, Лебідь уже кілька років наречена. Сама ведуча сказала, що вони дійсно поки не знають, коли відбудеться весілля, але вже жартує про своє довге ім'я.

"Мені мало пригод з моїм подвійним ім'ям, тому якщо буде - Олена-Христина Лебідь-Розенко, буде ще прикольніше", - каже наречена Розенка.

Нагадаємо, що з майбутнім обранцем Олена-Христина познайомилась у соцмережах. Згодом виявилось, що це Павло Розенко. Публічно про їхній роман стали говорити ще з 2018 року. У мережі також були чутки про вагітність ведучої, але вона такої інформації не підтвердила.

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