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03 серпня 2025, 19:30

Фронтмен "Без обмежень" Сергій Танчинець зізнався, коли буде весілля з його піарницею

03 серпня 2025, 19:30
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Фото з відкритих джерел
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Сергій Танчинець не так давно зробив пропозицію своїй коханій. Тепер він розповів, чи збирається відкладати святкування

Про це музикант розповів на каналі М1, передає RegioNews.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька зараз заручені. За словами музиканта, він не збирається відкладати весілля до того, як закінчиться війна. При цьому конкретної дати артист не назвав. За його словами, вони зможуть все розповісти вже після церемонії.

"Зараз я міг би сказати, що це буде після перемоги. Але, певно, це ще не скоро буде, на жаль. Тому ми знайдемо час в концертному графіку, зробимо це дійство і потім повідомимо", - каже музикант.

Довідка. Сергій Танчинець із першою дружиною Ганною був у шлюбі з 2008 по 2023 рік. У цьом шлюбі з'явились донька Анастасія та син Лук'ян. Зараз вони разом із мамою живуть у Японії.

Про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької стало відомо навесні 2024 року. Уже в липні 2025 року стало відомо, що музикант зробив пропозицію своїй піарниці.

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