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Артистка розповіла, що змінила ставлення до себе після розлучення. За словами Анни Трінчер, у неї після розставання з колишнім чоловіком настав час дослідити саму себе

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Анна Трінчер зазначила, що після розлучення з блогером Олександром Волошиним вона змінила ставлення до себе. Зокрема, навчилась цінувати свою силу та вразливість. Любов до самої себе вона називає найважливішою любов'ю, яка може бути в житті.

При цьому вона не зізнається, чи з'явився в її житті інший чоловік.

"Щодо того, чи зайняте моє серце зараз... Давайте поки що залишимо це трошки таємницею. Важливо, що я на своєму шляху, в гармонії з собою, а все інше - час покаже", - каже співачка.

Довідка. Співачка Анна Трінчер була заміжня за відомим блогером Олександром Волошиним. Вони одружились у 2021 році, проте вже через два роки оголосили про розлучення. Зараз артистка не розповідала, чи є в неї нові стосунки.