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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Недавно актриса Дарья Петрожицкая в одном из интервью рассказала, что ей не нравится то, что в украинское кино часто зовут медийных людей. По ее мнению, нужно больше приглашать актеров, которые на это учились. В качестве примера она привела Лесю Никитюк, сыгравшую в фильме "Песики".

Актриса и юмористка Ирина Сопонару поддержала Лесю Никитюк. Она заявила, что любовь зрителя или есть, или ее нет. Сопонарь отметила, что диплом не является гарантией таланта.

"Когда критикуешь коллег за отсутствие диплома, помни: зрителю не важно, где ты учился. Ему важно, ты ли настоящий в кадре. Леся Никитюк в "Песиках" была живой, искренней и любимой. Это не о дипломе. Это о таланте и отдаче. Актер – это не только профессия. Это еще и уважение к другим актерам. "Мир, сестричество и талант превыше всего", – говорит Ирина Сопонару.

Что говорила Дарья Петрожицкая. Ранее актриса Дарья говорила, что талантливые актеры часто остаются без внимания творцов, потому что не имеют медийности. По мнению Петрожицкой, сейчас пошла тенденция, что ты можешь быть непрофессиональным, но играть роль, когда актеры сидят в театрах и не снимаются.

"Даже о себе скажу: почему на главную роль не взять актрису. В то же время Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось, но такая тенденция. Хочется больше, чтобы актеры снимались, потому что мы на это учились", - размышляла Петрожицкая.

Леся Никитюк отреагировала на эти слова с юмором. Она только написала в соцсети, что больше не будет сниматься в кино, а пойдет писать песни.