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23 июля 2025, 19:04

Дарья Кацурина неожиданно отписалась от Dantes: значит ли это конец их отношений

23 июля 2025, 19:04
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фото: соцсети
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Дарья Кацурина перестала следить за страницей своего партнера, певца Dantes в социальных сетях

Об этом сообщает За кадром Шоубизнес Блоггеры, передает RegioNews.

Раньше она активно поддерживала его, не пропуская ни одного сообщения. Это вызвало волну предположений среди пользователей, которые сразу начали распространять слухи о возможном расставании пары.

В прошлый уикенд Dantes выступал в Киеве, в то время как Дарья находилась за границей и делилась фотографиями с отдыха. С тех пор совместных фото или публичных проявлений их отношений в сети не было. Со стороны пары пока нет ни официальных комментариев, ни опровержений этих слухов.

Отсутствие информации порождает еще больше вопросов. Тишину, царящую вокруг их отношений, некоторые воспринимают как молчаливый ответ. В любом случае, поклонники пары внимательно следят за развитием событий и ждут официальных объяснений.

Напомним, россияне атаковали студию, где Надя Дорофеева записывала клип.

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