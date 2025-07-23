17:50  22 июля
В Киеве из-за сильного ветра упал строительный кран
16:24  22 июля
Завтра в Украине ожидаются грозы, а иногда жара до +35
15:29  22 июля
В Тернопольской области автомобиль сбил мать с ребенком
UA | RU
UA | RU
23 июля 2025, 03:20

"Холостяк" Тарас Цымбалюк показал фото с капельницей и рассказал о проблемах со здоровьем

23 июля 2025, 03:20
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Актер Тарас Цымбалюк рассказал о тяжелом состоянии здоровья. "Холостяк" показал поклонникам фото, где он лежит с капельницами

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам Тараса Цымбалюка, он отравился и в шоке от своего состояния. Актер опубликовал фотографию, где можно увидеть, как она лежит под капельницей. Похоже, это ему посоветовали врачи.

"Холостяк" рассказал поклонникам, что он использовал капельницы, а также покупал лекарства. Цымбалюк добавил, что теперь он просто ждет улучшения своего состояния, ведь у него много работы.

Напомним, актер Тарас Цымбалюк станет героем следующего сезона шоу "Холостяк". Съемки проекта уже стартовали. Новый сезон со звездой "Поймать Кайдаша" ожидается на экранах уже осенью этого года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
актер шоу-бизнес
Певец Святослав Вакарчук объяснил, почему избегает публичных разговоров о детях
22 июля 2025, 03:20
Солистка Go_A идет в сольное плавание: что известно
22 июля 2025, 03:00
Дочь Оли Поляковой рассказала, как дорого жить в США
22 июля 2025, 02:20
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Разведчики показали, как роботы ГУР уничтожают россиян возле Торецка и Покровска
23 июля 2025, 06:10
На Киевщине 74-летняя водительница мопеда влетела в мотоцикл: пенсионерку госпитализировали
23 июля 2025, 05:40
Под Харьковом в пожаре погибла женщина
23 июля 2025, 05:05
В Украине подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм
23 июля 2025, 04:40
Певица Анна Тринчер рассказала, как ее шантажировали интимным видео
23 июля 2025, 04:20
В Киеве будут судить молодчика, который до смерти избил 41-летнюю женщину
23 июля 2025, 04:00
В Украине подорожала популярная рыба: что с ценами
23 июля 2025, 03:40
Бригада "Гарт" атаковала позиции россиян под Волчанском
23 июля 2025, 02:55
На Днепропетровщине судили бездомного, избившего подростков
23 июля 2025, 02:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »