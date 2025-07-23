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Актер Тарас Цымбалюк рассказал о тяжелом состоянии здоровья. "Холостяк" показал поклонникам фото, где он лежит с капельницами

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам Тараса Цымбалюка, он отравился и в шоке от своего состояния. Актер опубликовал фотографию, где можно увидеть, как она лежит под капельницей. Похоже, это ему посоветовали врачи.

"Холостяк" рассказал поклонникам, что он использовал капельницы, а также покупал лекарства. Цымбалюк добавил, что теперь он просто ждет улучшения своего состояния, ведь у него много работы.

Напомним, актер Тарас Цымбалюк станет героем следующего сезона шоу "Холостяк". Съемки проекта уже стартовали. Новый сезон со звездой "Поймать Кайдаша" ожидается на экранах уже осенью этого года.