"Холостяк" Тарас Цымбалюк показал фото с капельницей и рассказал о проблемах со здоровьем
Актер Тарас Цымбалюк рассказал о тяжелом состоянии здоровья. "Холостяк" показал поклонникам фото, где он лежит с капельницами
Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.
По словам Тараса Цымбалюка, он отравился и в шоке от своего состояния. Актер опубликовал фотографию, где можно увидеть, как она лежит под капельницей. Похоже, это ему посоветовали врачи.
"Холостяк" рассказал поклонникам, что он использовал капельницы, а также покупал лекарства. Цымбалюк добавил, что теперь он просто ждет улучшения своего состояния, ведь у него много работы.
Напомним, актер Тарас Цымбалюк станет героем следующего сезона шоу "Холостяк". Съемки проекта уже стартовали. Новый сезон со звездой "Поймать Кайдаша" ожидается на экранах уже осенью этого года.
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