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Екатерина Павленко запустила отдельный проект. Теперь она будет выступать сольно, а не в составе Go_A

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Екатерина Павленко представила сольний проект "monokate". Первое выступление в таком амплуа состоялось во время Atlas Festival. Екатерина Павленко исполнила свои авторские песни, и они отличаются от стиля Go_A. По словам артистки, это уже "фулл бэнд, рок" и все, как она хотела.

При этом музыкальный обозреватель находившийся на фестивале Роман Бутурлакин предполагает, что группа может уже не воссоединиться.

"Официально: Екатерина Павленко решила временно прекратить работу в Go_A". Но насколько эта "временность" действительно временная – вопрос открытый. Сейчас, набравшись терпения, все ждут официального заявления самой артистки", - говорит он.

Справка. К группе Go_A Екатерина Павленко присоединилась в 2012 году. В 2020 году фольк-коллектив выиграл на Национальном отборе на Евровидение с песней "Соловей". Эту композицию Европа не услышала, потому что произошла пандемия. Уже в 2021 году бэнд представил Украину на Евровидении, но уже с песней Шум. Тогда они получили 5 место в финале.