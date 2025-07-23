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23 июля 2025, 04:20

Певица Анна Тринчер рассказала, как ее шантажировали интимным видео

23 июля 2025, 04:20
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Фото: YouTube
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Певица Анна Тринчер рассказала, почему не делает больше интимных фото или видео. По ее словам, у нее был с этим горький опыт

Об этом певица рассказала в своем шоу на YouTube, передает RegioNews.

По словам Анны Тринчер, один из ее бывших однажды сказал, что оставил ей сюрприз в ее телефоне. Когда она проверила галерею, увидела там запись их секса. При этом артистка тогда даже не знала, что он это снимает. С тех пор она больше никогда не посылает партнерам эротические фото и не позволяет снимать видео с интимом.

"Он потом шантажировал меня. В моменте кажется, что это любовь, вы можете доверять этому человеку, а потом этот человек может стать монстром и портить вам жизнь", – рассказала артистка.

Справка. Певица Анна Тринчер была замужем за известным блоггером Александром Володиным. Они поженились в 2021 году, однако уже через два года объявили о разводе. Сейчас артистка не рассказывала, есть ли у нее новые отношения.

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