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У Іво Бобула є дорослий син. Співак розповів, чи не хвилюється він за нього під час війни

Про це артист розповів у інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

Сину Іво Бобула 19 років. Зараз він студент. При цьому хлопця вже зупиняли ТЦК. Співаку не подобається, якими діями супроводжується мобілізація, і він не приховує, що хвилюється.

На думку артиста, в Україні потрібно створити професійну армію, де зможуть воювати іноземці за гроші. Він дуже хвилюється за демографічні проблеми, які можуть статися в Україні.

"Мені дуже не подобається, як ТЦК ловлять хлопців, б'ють їх, гонять в машину. Люди добрі, куди ми котимося? Як ми можемо називатися демократичною державою", - каже співак.

Довідка. Іво Бобул — відомий український співак. Народний артист України. У своїх піснях він часто акцентує увагу на коханні та патріотизмі. У 2018 році співак заявив, що хоче балотуватися в президенти, однак пізніше спростував свою заяву.