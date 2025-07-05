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05 июля 2025, 02:20

Полностью потеряли дом: певица Елена Тополя призвала помочь ее соседям, в дом которых попала ракета

05 июля 2025, 02:20
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Фото из открытых источников
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Певица Елена Тополя рассказала, что произошло с ее соседями. В результате российского удара семья потеряла жилье

Об этом сообщает "Территория А", передает RegioNews.

Певица Елена Тополя, у которой в результате обстрела повреждена квартира, просит поддержать ее соседей. По словам артистки, это люди из дома напротив. После ракетного удара семья полностью лишилась своего жилья.

"Наши соседи вошли в ситуацию и приютили их в нашем доме — отдали свою уцелевшую квартиру, в которой можно жить. Но даже при этом эти люди остаются без имущества. Единственная надежда сейчас — это поддержка от других людей", - сказала певица.

Помочь можно по ссылке.

Напомним, что ночь на 23 июня во время обстрела столицы одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. Рядом живут Тарас и Елена Тополь с детьми. Внутри, по словам Тараса, все сокрушено. К счастью, никто не пострадал из семьи.

При этом Елена Тополя рассказывала, что пока продолжает жить в своей квартире . По ее словам, там есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно". Параллельно они с мужем ищут новое жилье.

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