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03 июля 2025, 05:20

"Многие думают, что я где-то сижу чилю": юморист Андрей Лузан раскрыл название подразделения, в котором он служит

03 июля 2025, 05:20
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Фото: YouTube
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Андрей Лузан впервые рассказал, где он служит. Он также признался, что многие его знакомые еще не привыкли к его новому статусу

Об этом юморист рассказал в Instagram, передает RegioNews.

По словам Андрея Лузана, многие его знакомые до сих пор не осознают его новый статус. Сейчас он военный, но ему часто пишут о сотрудничестве и других делах. При этом он уже долго выполняет боевые задания в Силах беспилотных систем.

Юморист признался, что его раздражает, что многие до сих пор не понимают, что он действительно не просто где-то отдыхает.

"Уже немного бесит, что многие до сих пор не выкупают и думают, что я где-то сижу чилю", - пишет он.

По словам Андрея Лузана, военная служба не предусматривает "сидеть круглосуточно в окопе". Он отметил, что есть график дежурств экипажа, согласно которому работает его команда. Поэтому часть жизни он живет полностью граждански.

Юморист рассказал, что он служит в 412 полку Nemesis Сил беспилотных систем. Он также добавил, что, возможно, в ближайшем будущем он сможет взять отпуск и даже уехать за границу, сделать новый контент.

Следует отметить, что присягу Андрей Лузан принял еще в 2024 году.

Справка. Андрей Лузан – украинский юморист, продюсер и телеведущий. Участвовал в шоу "Лига Смеха". После этого вместе с коллегами Николаем Зыряновым и Валентином Михиенко создал YouTube-проект "Львы на джипе". В настоящее время проект продолжает работать. Юмористы также создали благотворительный фонд LNJ Fund для помощи военным.

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